Türkiye TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

Türkiye

TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı.

28 Şubat 2020, Cuma 21:46 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Suriye’de düzenlenen hain saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından rejim unsurlarına düzenlediği saldırılara devam ediyor. TSK, Hama kenti yakınlarında Esad rejimi unsurlarına ateş açtı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı.





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