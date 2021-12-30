TSMC, yeni bir fabrika inşa ederek 2nm sürecinde üretilen çipleri 2025 yılında ticarileştirecek. Fabrika yaklaşık 36 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor.

TSMC CEO'su C.C. Wei, geçtiğimiz hafta Tayvan'da Taichung şehir yönetimiyle bir araya geldi. Taichung belediye başkanı Shiow-Yen Lu, TSMC'nin belirttiği yerde böyle bir fabrikanın kurulmasının maliyetinin yaklaşık 36 milyar dolar olacağını söylediği belirtiliyor.

Fabrikanın bölgede birçok iş olanağı yaratacak olması ve yatırımların artarak bölgenin kalkınmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle projeye sıcak yaklaşan başkan Lu ise TSMC'nin fabrika için gerekli elektriği yenilenebilir enerjiden üretmesini istiyor.

Daha önceki raporlar TSMC'nin, 2022'nin son çeyreğinde 3nm süreci üzerine kurulu çiplerin ticari üretimine başlamayı planladığını gösteriyor.



