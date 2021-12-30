TSMC, 2nm üretime 2025'te başlamayı planlıyor
TSMC, ortaya çıkan son raporlara göre 2nm süreci üzerine kurulu çiplerin üretimine 2025 yılında başlayacak. Şirket, yeni üretim süreci için yeni bir fabrika kuracak.
30 Aralık 2021, Perşembe 13:24 Son Güncelleme:
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TSMC, yeni bir fabrika inşa ederek 2nm sürecinde üretilen çipleri 2025 yılında ticarileştirecek. Fabrika yaklaşık 36 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor.
TSMC CEO'su C.C. Wei, geçtiğimiz hafta Tayvan'da Taichung şehir yönetimiyle bir araya geldi. Taichung belediye başkanı Shiow-Yen Lu, TSMC'nin belirttiği yerde böyle bir fabrikanın kurulmasının maliyetinin yaklaşık 36 milyar dolar olacağını söylediği belirtiliyor.
Fabrikanın bölgede birçok iş olanağı yaratacak olması ve yatırımların artarak bölgenin kalkınmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle projeye sıcak yaklaşan başkan Lu ise TSMC'nin fabrika için gerekli elektriği yenilenebilir enerjiden üretmesini istiyor.
Daha önceki raporlar TSMC'nin, 2022'nin son çeyreğinde 3nm süreci üzerine kurulu çiplerin ticari üretimine başlamayı planladığını gösteriyor.