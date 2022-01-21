Tsunami mucizesi

Pasifik Okyanusu’ndaki takımada ülkesi Tonga’da altı gün önce denizaltı volkan patlamasının yol açtığı tsunami felaketi en az üç adada ağır hasar bıraktı. Atata adasında yaşayan Lisala Folau (57) isimli marangoz da tsunamiye evinde yakalandı. Oğlu ve yeğeni de o sırada evdeydi.

Ancak onların hayatını tehlikeye atmamak için yardım istemedi. Ayaklarını tam olarak kullanamadığı için kaçamayan Folau, yükselen sularda sürüklenmeye başladı. Kopan bir ağaç gövdesine tutunarak yakınlardaki adalara doğru ilerledi.

13 KİLOMETRE YÜZDÜ

Önce ıssız Toketoke adasına vardı. Geçen teknelerin fark etmediğini anlayınca 6 kilometre daha yüzdü. Issız Polo’a adasına vardı. Buraya 2.5 kilometre mesafedeki Tonga’nın anakarası olarak bilinen Tongatapu adasına da yüzerek varmayı başardı. Toplamda 13 kilometre yüzdüğü, 28 saat süren hayat mücadelesini kazandı.

Pazar günü yol kenarında bulunan Folau’ya ada halkı yardım etti. Folau, “Dalgaların yüksekliği 6 metreyi buluyordu. Adaya gelince ailemi aradım. Onlardan halen haber alamıyorum” dedi. Folau’nun yaşadığı Atata adası da sadece 61 nüfuslu küçük bir kara parçası. Ada büyük oranda sulara gömüldü.



