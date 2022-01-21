Tsunami mucizesi: Engelli marangoz böyle kurtuldu!

Pasifik Okyanusu’ndaki takımada ülkesi Tonga’da altı gün önce denizaltı volkan patlamasının yol açtığı tsunami felaketi en az üç adada ağır hasar bıraktı. Atata adasında yaşayan Lisala Folau (57) isimli marangoz da tsunamiye evinde yakalandı. Oğlu ve yeğeni de o sırada evdeydi.





Ancak onların hayatını tehlikeye atmamak için yardım istemedi. Ayaklarını tam olarak kullanamadığı için kaçamayan Folau, yükselen sularda sürüklenmeye başladı. Kopan bir ağaç gövdesine tutunarak yakınlardaki adalara doğru ilerledi.

13 KİLOMETRE YÜZDÜ

Önce ıssız Toketoke adasına vardı. Geçen teknelerin fark etmediğini anlayınca 6 kilometre daha yüzdü. Issız Polo’a adasına vardı. Buraya 2.5 kilometre mesafedeki Tonga’nın anakarası olarak bilinen Tongatapu adasına da yüzerek varmayı başardı. Toplamda 13 kilometre yüzdüğü, 28 saat süren hayat mücadelesini kazandı.

Pazar günü yol kenarında bulunan Folau’ya ada halkı yardım etti. Folau, “Dalgaların yüksekliği 6 metreyi buluyordu. Adaya gelince ailemi aradım. Onlardan halen haber alamıyorum” dedi. Folau’nun yaşadığı Atata adası da sadece 61 nüfuslu küçük bir kara parçası. Ada büyük oranda sulara gömüldü.

ADADA SUSUZ KALDILAR

Birleşmiş Milletler, Tonga’daki yanardağ ve onun yol açtığı tsunami felaketlerinden ülke nüfusunun yüzde 80’ininin etkilendiğini açıkladı. 36 kişinin yaşadığı Mango adasındaki tüm evler yıkıldı, Fonoifua adasında sadece iki ev sağlam kaldı. 239 kişinin yaşadığı Nomuka adasında ise büyük hasar tespit edildi. 170 adadan oluşan ülkedeki tüm karalar volkanik külle kaplandı. Ülkenin en büyük havalimanındaki küller temizlendi. Yeni Zelanda’ya ait bir askeri uçak dün ilkyardım malzemelerini afet bölgesine ulaştırdı. Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından gönderilen diğer uçak ve gemiler ise yolda. İlk olarak içilebilir su takviyesi yapılıyor. Yeni Zelanda’nın uçağı 240 bin litre su ve günlük 70 bin litre kapasiteli arıtma tesisi yolladı. Hiç COVID-19 vakasının görülmediği ülkeye yardımlar temassız ulaştırılıyor.

VATANİ GÖREV

Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde yağlı vücudu ile bayrak taşırken ünlenen Tongalı sporcu Pita Taufatofua (38) ülkesi için 500 bin dolar yardım topladı. Tonga’nın kültürel elçilerinden biri olarak görülen sporcu, etkisini ülkesinin yaralarını sarmak için kullandı. Toplanan para zor durumdakilere, altyapı çalışmalarına, okul ve hastanelere dağıtılacak.



