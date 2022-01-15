TSYD'den TFF'ye öneri: Ahmet Çalık Sezonu olsun!
Türkiye Spor Yazarları Derneği, içinde bulunduğumuz sezonun isminin 'Ahmet Çalık Sezonu' olmasını önerdi.
15 Ocak 2022, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Türkiye Spor Yazarları Derneği, bu sezonun isminin 'Ahmet Çalık Sezonu' olması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA
TSYD'nin Futbol Federasyonuna önerisi: BU SEZONUN ADI AHMET ÇALIK OLSUN.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olarak -sırf bu sezona mahsus olmak üzere- Futbol Federasyonu’na bir önerimiz var: BU SEZONUN ADI AHMET ÇALIK LİGİ OLSUN.
https://twitter.com/merkeztsydorgtr/status/1482276519737184258
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