Türkiye Spor Yazarları Derneği, bu sezonun isminin 'Ahmet Çalık Sezonu' olması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

TSYD'nin Futbol Federasyonuna önerisi: BU SEZONUN ADI AHMET ÇALIK OLSUN.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olarak -sırf bu sezona mahsus olmak üzere- Futbol Federasyonu’na bir önerimiz var: BU SEZONUN ADI AHMET ÇALIK LİGİ OLSUN.







