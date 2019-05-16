Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmiş ve kura çekimi de yapılmıştı. TTK bugün kura çekiminde ismi çıkan ancak sağlık koşulları nedeniyle işe alınamayacaklar ile hastanelere müracaat etmeyenlerin listelerini açıkladı.

TTK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi,

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, yapılan kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan ve İlk İşe Giriş sağlık Raporu almak için sevk edildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi tarafından yapılan sağlık muayenesi sonucunda, hakkında ÇALIŞAMAZ kararı verilen, Hastaneye başvuru yaptığı halde sağlık heyetine girmeyip işlemini yarım bırakan adaylar ile hastaneye hiç başvuru yapmayan işçi adaylarından listeleri açıklandı.

Bu adayların İl kontenjanlarına göre yedek adayları sıra ile çağrılacaktır. (Zonguldak yedekleri Zonguldak listesinden, Bartın Yedekleri Bartın listesinden, Karabük yedekleri Karabük listesinden çağrılacaktır.)

Listelerde ismi bulunmayan 865 aday hakkında “ÇALIŞIR” kararı verilmiş olup, Emniyet Müdürlüklerince halen yapılmakta olan Arşiv Araştırma sonuçlarının tamamlanması halinde adayların hangi Müessese Müdürlüğünde ve tarihte işe başlayacağı önümüzdeki günlerde ilanen duyurulacaktır."

Daha önce alınan 1000 İşçi için belge eksiği bulunan adayların listeleri TTK'nın internet sitesinde açıklandı. Buna göre sağlık raporları ile çalışamaz raporu veren işçilerle askerlik ile ilgili belgesi olmayanların listesini açıkladı.

Hakkında “ÇALIŞAMAZ” kararı verilen işçi adayları listesi için TIKLAYINIZ.

Başvuru yapan ancak HEYETE GİRMEYEN işçi adayları listesi için TIKLAYINIZ.

Hastaneye BAŞVURU YAPMAYAN işçi adayları listesi için TIKLAYINIZ.

ASKERLİK İLE İLGİLİ BELGESİ BULUNMAYAN İŞÇİ ADAYLARI



