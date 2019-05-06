Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 500 maden işçisi alınacak. İşçi alımlarının illere göre dağılımı ise "Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50" şeklinde olacak. Bu ilan başvuru yapmak isteyenlerin kafalarındaki soru ise "TTK 500 işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?" şeklinde...

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

-İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

-En az İlkokul mezunu olmak,

-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

-Askerlikle ilişiği olmamak,

-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.