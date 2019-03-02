TTK kura çekimi yapıldı mı? TTK kura sonuçları açıklandı mı?

Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200 ve Karabük’te 100 işçi alımı yapacak olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu için bekleyiş devam ediyor. TTK'nın ilanına 36 bin 770 kişi başvurmuştu. Bugün başlayacak kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, "TTK kura çekimi yapıldı mı?" "TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar…

Bünyesinde bin kişiyi istihdam edecek olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), 2-3 Mart tarihlerinde kura çekilişini gerçekleştirecek. 2 Mart Cumartesi ve 3 Mart Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olan çekilişler noter huzurunda yapılacak.

TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Zonguldak’ta yapılacak 700 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda gerçekleşecek.

Bartın’da yapılacak 200 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Karabük’te yapılacak 100 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Karabük Nikah salonunda gerçekleşecek.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu kura sonuçları için tıklayın... www.taskomuru.gov.tr