TTK kura sonuç listesi açıklandı! İstenilen belgeler nelerdir?

23 Mayıs saat 10.00'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kura çekilişi gerçekleşti. Zonguldak, Karabük ve Bartın'da Pano-Ayak üretim işçisi olarak çalışacak 500 isim belirlendi. Bugün ise resmi sitede asil ve yedek liste yayınlanmadı.

İŞTE TTK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA VE LİSTELER

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yer altı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde "Pano-Ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere, Noter tarafından yapılan kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanacak olan ASIL ve YEDEK adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde saat:10.00’da kamuoyu ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılan kura çekimi sonuçlarından;

ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ.

YEDEK aday listesi için TIKLAYINIZ.

Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde saat:10.00’da kamuoyu ve basına açık olarak Amasra Müessesesi Sinema SalonundaAmasra Noteri tarafından yapılan kura çekimi sonuçlarından;

ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ.

YEDEK aday listesi için TIKLAYINIZ.

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde saat:10.00’da kamuoyu ve basına açık olarak Karabük Nikah Salonunda Karabük 4.Noteri tarafından yapılan kura çekimi sonuçlarından;

ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ.

YEDEK aday listesi için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOT: Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adayların, ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı İlk işe giriş sağlık raporlarını almaları için Kurumumuzca, Zonguldak Atatürk Devlet Hastahanesine sevk edilmek üzere aşağıdaki belgelerle birlikte;

29 Mayıs 2019 tarihinde: Karabük ve Bartın "asıl" adayları

30 Mayıs 2019 tarihinde: Zonguldak "asıl" adayları

31 Mayıs 2019 tarihinde: Belgelerini getiremeyenler,

Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- En son bitirdiği okul diploması(fotokopi)

3- 6 adet vesikalık resim

4- İkametgah belgesi

5- Askerliğini bitirenlerden terhis belgesi (fotokopi), askerlik çağına gelmiş olanların, tecil belgesi veya askerlikten muaf belgesi

6- Varsa sigorta numarası ve Başlangıç tarihi (fotokopi)

NOT-1: Belgelerini eksik getirenlerin belgeleri kesinlikle alınmayacaktır.

NOT-2: Belgelerin şeffaf dosya içerisinde getirilmesi gerekmekte olup, belge getirme sırasına göre her gün 50 kişi hastahaneye sevk edilecektir.

Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar, Kurumumuzca sevk edilecekleri hastane tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları ‘’Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır’’ kararlı İlk işe giriş sağlık raporlarına ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan arşiv araştırması sonucuna göre işe başlatılacak olup , ‘’çalışır’’ kararı alamayan ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastahaneye sevk edileceklerdir.