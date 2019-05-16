Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) Zonguldak, Bartın ve Karabük için işçi alımı başvuruları 10 Mayıs’ta tamamlanmıştı. Peki, TTK kura çekilişi ne zaman? TTK kura listelerini açıklandı mı? İşte TTK kura listeleri…

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 işçi alımı için Zonguldak genelinden 18 bin 221 başvurunun yapıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvurularının 10 Mayıs’ta tamamlandı. TTK kura listeleri hanüz açıklanmadı.

TTK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alımı için 23 Mayıs’ta Site Spor Salonu’nda noter tarafından kuralar çekilecek.



