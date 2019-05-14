Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 işçi alımı için kent genelinden 18 bin 221 başvurunun yapıldığını bildirdi. Peki, TTK kura çekilişi ne zaman? İşte TTK kura listeleri…

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvurularının 10 Mayıs’ta tamamlandı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 işçi alımı için kent genelinden 18 bin 221 başvurunun yapıldığını bildirdi. Başvuru listelerini TTK’ye teslim ettiklerini söyleyen Demirsu, kura listeleri ve numaralarının TTK’nin internet sayfasında yayımlanacağını belirtti.

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TTK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alımı için 23 Mayıs’ta Site Spor Salonu’nda noter tarafından kuralar çekilecek.