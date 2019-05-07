Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) maden işçisi alımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Daha önce bin işçi alımı ilanına başvuruda bulunanların bu başvuruların geçerli olduğunu düşünülerek ikinci defa kuruma gelmediklerini söyleyen Demirsu, “Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor” dedi. Peki, TTK başvuruları nasıl yapılır? TTK kura çekilişi ne zaman?

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) maden işçisi alımı başvurularıyla ilgili, "Daha önce bin kişiyle ilgili yapılan başvuruların geçerli olduğu düşünülerek ikinci defa kurumumuza gelinmediğini zannediyorum. Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor." dedi.

TTK’ye alınacak 500 işçi için dün başlayan başvurular devam ediyor. Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvuruları, 10 Mayıs’a kadar sürecek. Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin işçi için kura çekiminin 2 Mart’ta yapıldığını, 500 kişinin alımıyla ilgiliyse başvuruları dün itibarıyla almaya başladıklarını söyledi.

Bin işçi alımı sırasında başvuranların sayısının fazla olduğunu hatırlatan Demirsu, şöyle konuştu:

"Bin işçinin alımındaki kalabalığın olmadığını, kurumumuza gelenlerin biraz daha az olduğunu görüyorum. Bu konuda internet ya da ’ALO 170’ üzerinden yapılan başvuralar belki fazladır, bunu düşünüyoruz. Daha önceki bin kişiyle ilgili yapılan başvuruların geçerli olduğu düşünülerek ikinci defa kurumumuza gelinmediğini zannediyorum. Ara ara yaptığımız telefon görüşmelerinde, ’Gelmemize gerek var mı?’ gibi sorular sorulduğu için zannediyorum ki işsizlerimiz bir daha başvurmaması gerektiğini düşünüyor. Daha önce bin kişiyle ilgili başvuran işsizlerimizin 500 kişiyle ilgili başvurularını yinelemeleri gerekiyor."

Demirsu, başvuruların "ALO 170" ve internetten gerçekleştirilebileceği gibi tüm belediyelerdeki hizmet noktalarından ve Ereğli’deki İŞKUR şube müdürlüğüne de yapılabileceğini sözlerine ekledi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

-İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

-En az İlkokul mezunu olmak,

-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

-Askerlikle ilişiği olmamak,

-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla; Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda, Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda, Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.

23 MAYIS’TA KURA

TTK’ye maden işçiliği için 18 ile 32 yaş arasında, askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabiliyor. 5 gün sürecek başvuruların tamamlanmasının ardından, 23 Mayıs’ta noter huzurunda kura çekilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK’ye ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yeraltı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamlamış, yapılan başvurular sonrası alınacak bin işçi için düzenlenen kura çekim töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla 2 Mart’ta gerçekleştirilmişti.