Tuan Tunalı Rus sevgilisiyle evleniyor

Nisanda da Rus model Yana Mazanova ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki gün Pulihoz Grand açılışındaydı.

'Ufaktan çalışmalara başladık'

Tuan Tunalı evliliğe dair sorulara ‘Evet, çok istiyoruz. Hatta ufaktan çalışmalara başladık’ yanıtını verdi.

Tuan Tunalı kimdir?

Deniz Yıldızı dizisiyle tanınan Tuan Tunalı, 2 Aralık 1983 tarihinde doğdu. Büyük Kolej, Kolej XXIII ve Tevfik Fikret Lisesinde eğitim gören Tuan Tunalı, lisansını Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema Ve Televizyon Bölümünde tamamladıktan sonra Paris’te, Sinema Bölümü üzerine MBA Masterı yaptı.

Tuan Tunalı; 2001 yılında Best Promising Model ve 2008 yılında da Best Press Model Yarışmalarına katılarak Best Model unvanına layık görüldü. Profesyonel anlamda Badminton, Bilardo ve Basketbol sporlarıyla uğraşmakta olup aynı zamanda İngilizce, Fransızca tercümanlık da yapmaktadır.

7 sezon boyunca gündüz kuşağının “Deniz Yıldızı” adlı sevilen gençlik dizisinde ‘Özgür’ karakterine hayat verdi. Bu dizide rol arkadaşı olan Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına oturdu, çift, 2018 nisan ayında boşandı.





