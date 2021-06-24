Magazin Tuan Tunalı’dan ‘evlilik’ açıklaması

Tuan Tunalı’dan ‘evlilik’ açıklaması

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Tuan Tunalı’dan ‘evlilik’ açıklaması

Oyuncu Tuan Tunalı, Rus asıllı sevgilisi Yana Kazanova ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İkili, köpeklerini gezdirmeye çıkarken basın mensuplarına ayaküstü poz verdiler.

24 Haziran 2021, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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Bodrum tatilinden yeni dönen Tuan Tunalı ve sevgilisi Yana Kazanova, yeni tatil planı yaptıklarını söyledi. Tunalı "Bodrum'dan yeni geldik. Haftaya bir de Antalya'ya gideceğiz kısmet olursa" dedi. 

Habercilerin "Yeni bir proje var mı?" sorusuna ise "Evet yakın zamanda kötü bir karakterle sinema filmine başlayacağım. Bir uyuşturucu satıcısını canlandıracağım. Benim için de değişik bir deneyim olacak" dedi.

Uzun zamandır birlikte olan sevgililere "Evlilik ne zaman?" sorusuna ise "Eylülde set bitimi bir şeyler olacak. Bakalım biz de yakın zamanda istiyoruz" cevabını verdi.

Oyuncu Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'ya, Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etmişti.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI 

Tunalı, "Sevgilimi Instagram'da gördüm" diyerek tanışma hikayelerini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu şunları söylemişti:

"Instagram'da üç kez keşfette karşıma düştü. Ya dedim bu bir işaret herhalde... Bir kere baktım bir daha baktım, "Ne kadar güzel kız" diyorum sonra bir kedi fotoğrafı var, kedinin gözleri yemyeşil arkadaki kızın gözleri de aynı... Yani diyorum ihtimal yok, tanışsak konuşsak... Gerçekten çok büyük bir hayvan sevgisi var içimde, kediden muhabbeti açabildim."


"Sonra Türkiye'yi sevdirmek zorunda kaldım... Gelsin diye nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Sultanahmet'ten bahsediyorum, Boğaz turlarından bahsediyorum. Oraya gideriz, buraya gideriz hani sen yeter ki gel diye...”


Ve bir gün arkadaşlarımla gezerken bir baktım bir paylaşım... İstanbul'a gelmiş... İlk kez yüz yüze “geldik, sonra da ilişkimiz başladı...”


Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında evlenmiş ve 2018 yılında ayrılmıştı.

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