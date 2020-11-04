Tuana ismi kulağa hoş gelmesi ve modernliğini ile son günlerde en çok tercih edilen isimlerden biri haline geldi. Tuana ismininin kökenini de merak eden anne ve babalar Tuana isminin kökeni nedir? Sorusunun cevapları için de araştırma yapıyorlar. Tuana isminin anlamı nedir? Tuana ne demek? Tuana isminin Kökeni nedir, diye merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler.

Tuana isminin anlamı ne diye yerli ve yabancı kaynakları araştırdık.

Tuana isminin anlamı nedir? Tuana ne demek?

Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası (Kaynak Bilinmiyor).

Tuana (Tyana) Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı bir yörenin adı.

Tuana ismi hakkında yaptığımız detaylı bir araştırma sonucunda kesin bir bilgiye varmamakla beraber aşağıdaki bilgilere ulaştık. Bu bilgileri sizlerin değerlendirmesine bırakıyoruz;

Ay ışığı (İngilizce kaynaklarda).

Güçlü kadın.

Aborjin dilinde “mızrak” anlamına gelir.

Tuana adının kökeni Farsça’dır ve “Tüvana” dan gelmektedir. Tüvana “Güçlü” demektir.

Tuana isminin analizini yaparken her harfin bir özelliği temsil ettiğini belirtelim:

Tuana isminin harf analizi

T: Duygularını zor açabilen

U: Durgun, çok ağır hareket eden

A: Atılgan-enerjik

N: Sağduyulu

A: Atılgan-enerjik







