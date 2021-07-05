Magazin Tuba Büyüküstün 39 oldu!

Tuba Büyüküstün 39 oldu!

Magazin

Tuba Büyüküstün 39 oldu!

Hayranları Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü kutluyor. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün 39. yaşına girdi. Set ekibi Büyüküstün'e doğum günü sürprizi yaptı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tuba Büyüküstün'e başrolünde yer aldığı dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Set ekibi 39. yaşına basan Büyüküstün için sürpriz parti organize etti. T.B şeklindeki doğum günü pastasını görünce bir hayli şaşıran ünlü oyuncu arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Büyüküstün o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuba Büyüküstün'ün doğum günü sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü Türkiye sınırlarını aşan oyuncunun sevenleri Twitter'da #TubaBüyüküstün etiketini zirveye taşıdı.

39. yaşına basan Tuba Büyüküstün'ün Maya ve Toprak adında iki kızı var!


İlgili Haberler
Tuba Büyüküstün aşkın tanımını yaptıTuba Büyüküstün ve Murat Boz aynı dizide buluşuyorTuba Büyüküstün'ün ceketli, botlu plaj tarzı şaşırttıTuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak aşk mı yaşıyor?


Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
5 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
5 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Sürprizler haftası
Öner Döşer
Filiz Özkol
5 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Acıya bile saygı kalmadı
Suna Akyıldız
Uğur Alkapar
İstanbul
Uğur Alkapar
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Nostalji sevenler buraya!
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Dijital flörtte sorulması gereken 20 önemli soru
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde 'Hayta İsmail'in hikayesi!