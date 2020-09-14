Magazin Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum

Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum

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Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram’da eski futbolcu Ali Güneş’i takibe aldı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 08:41 Son Güncelleme:
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Güneş de Büyüküstün’ün bir paylaşımına yorum yazdı. İkili arasında çıkan aşk iddialarına ise ünlü oyuncudan açıklama geldi:

'Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü'

“Hepimiz aşkı seviyoruz. Ben de aşkı çok seviyorum. Ama bir ilişki birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü...”


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