Tuba Büyüküstün eski imajına döndü
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi
2015’te uzun saçlarını kısacık kestiren Tuba Büyüküstün’ün eski imajına döndüğü görüldü.
4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPUAN REKLAMLARINDA OYNAMIŞTI
Tuba Büyüküstün uzun saçlarıyla 4 yıl üst üste şampuan reklamlarında oynamış, rekor ücretlere imza atmıştı.
Bu arada oyuncu AVM’deki alışveriş turunu hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle yarıda kesti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınTuba Büyüküstün ve Umut Evirgen yeni eşya baktı