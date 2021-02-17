Magazin Tuba Büyüküstün harekete geçti: Paris’te ‘Arsen Lüpen’ önlemi!

Tuba Büyüküstün harekete geçti: Paris’te ‘Arsen Lüpen’ önlemi!

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Tuba Büyüküstün harekete geçti: Paris’te ‘Arsen Lüpen’ önlemi!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris’teki evinin bulunduğu mahallede yaşanan hırsızlık olaylarından korktu ve kilidini daha güvenli bir sistemle değiştirdi. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ kaleme aldı...

17 Şubat 2021, Çarşamba 08:05 Son Güncelleme:
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Meşhur Fransız kurgu karakter Arsen Lüpen’i bilirsiniz; hatta şimdilerin “Lupin” isimli çok izlenen diziye de ilham olmuştur. Paris’teki tüm hırsızlar Arsen Lüpen’e benzer mi bilmiyorum ama Tuba Büyüküstün’ü korkutmuşlar belli ki!

2019 yılında Paris’in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar vermiş. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes almış.

Paris’i çok seven güzel oyuncu, 2011 yılında ikiz kızlarının babası Onur Saylak’la orada evlenmişti. Sık sık Paris’e giden ve uzun süre kalan Büyüküstün, sonunda şehirden ev alarak hayalini gerçekleştirmişti.

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