Magazin Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Çekimler iptal edildi

Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Çekimler iptal edildi

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Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Çekimler iptal edildi

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı. Büyüküstün'ün hastalığı nedeniyle dijital platform için çektiği Another Self dizisinin Ayvalık çekimleri iptal edildi.

22 Temmuz 2021, Perşembe 22:46 Son Güncelleme:
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Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.

OGM Pictures'ın Netflix için çektiği dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bütün ekibe yeniden test yapıldı. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun 1 hafta sonra işbaşı yapacağı öğrenildi. Öte yandan aynı okuldan mezun 3 kadının hikâyesini anlatan dizide Serkan Altunorak'la evli bir kadına hayat veren Büyüküstün kalbini Murat Boz'un oynadığı Toprak'a kaptıracak.

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