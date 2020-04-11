Tuba Büyüküstün: Psikolojik şiddet içinizi çürütüyor

Tuba Büyüküstün, Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüs nedeniyle zamanını sosyal medya hesabından yaptığı yayınlarla geçiriyor. Büyüküstün, bir soru üzerine yıllardır kıyaslandığı meslektaşı Beren Saat'i tanıdığını söylerken, yorum yapmaktan kaçındı.

"Bu dönem bize alışkanlık verdi sanırım"

Salgın geçtiğinde yurt dışına çıkarken artık yanına maske ve eldiven alacağını söyleyen Büyüküstün, "Yurt dışına gidersem kriterim ne olur bilmiyorum ama virüs geçtiği zaman sanırım hepimiz kullanmasak bile yanımıza maske ve eldiven alacağız. Bu dönem bize böyle bir deneyim ve alışkanlık verdi sanırım" dedi.

"Tekrar oynamak isterim"

37 yaşındaki oyuncu, 2014-2015'te yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le bir projede tekrar oynamak istediğini açıkladı.

"Bir dönem üniversitelerde bile incelenmişti o iki karakterin arasındaki durum. İlişki açısından çok gerçekçi görünüyor, etkileyici diye. Engin ile güzel bir uyumumuz olmuştu. Tekrar oynamak isterim tabii ki."





"Bunu küçümsememek gerek"

Tuba Büyüküstün, şiddet gören kadınların durumunu anlatan bir projede yer alıp almayacağıyla ilgili olarak, "Aslında bu derin bir konu, kendi aramızda da konuşuyoruz. Günümüzde kadınlar fiziksel ya da psikolojik şiddete uğruyor. Aslında yanımızda kimse olmadığı için psikolojik şiddeti kimse de görmüyor ama bunu küçümsememek gerek. En az fiziksel şiddet kadar insanın içini çürüten bir şey bu durum. Hadi dikkat çekelim diye yapılacak bir şey değil. Eğer anlatılacak bir konu varsa, yapılır tabii ki" ifadelerini kullandı.

Seçkin Şenvardar/Milliyet



