Tuba Büyüküstün setlere nasıl döndü?

Neslihan Atagül başrol oynadığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinden hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Çok geçmeden yerine Tuba Büyüküstün’ün geldiği açıklanmıştı. Bu kadar kısa sürede, kaşesi çok yüksek olan Tuba Büyüküstün ile anlaşma imzalanmasına herkes şaşırmıştı. Aslında zaten kardeş yapım şirketinin opsiyonlu oyuncusuydu. Dijital platform için çekilecek ve çok inandığı kendi dizisini bekliyordu. Ancak o projede kriz çıktı. Büyüküstün bir süre daha setlere dönemeyecekti.

Hedef yurtdışı

İddiaya göre; yapım şirketi Büyüküstün’ün ‘Sefirin Kızı’nı kabul etmesi için 3 milyon TL transfer ücreti ödedi. Ayrıca bölüm başı, Engin Akyürek gibi 200 bin TL’ye anlaştığı söylendi. Bunlara ek olarak yurtdışı satışlarından da pay alacak. Uzun süredir ilk beşe bile giremeyen diziye yapılan bu yatırım sektörde merak konusu oldu. Türkiye’de ortalama bir reyting başarısı gösteren yapım, birçok ülkeye satılmış durumda. Uluslararası piyasa hedeflendiği için de Tuba Büyüküstün gibi özellikle Orta Doğu ülkelerinde üne sahip bir yıldız kadroya alındı.