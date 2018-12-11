Tuba Büyüküstün Suriyeli çocuklarla buluştu

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Türk ve Suriyeli çocuklarla, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun fonlarıyla gerçekleştirilen "Müzede Bir Gün" isimli atölye etkinliğine katıldı.

Ankara’daki CerModern Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinlikte, Büyüküstün’ün yanı sıra AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da yer aldı.

Etkinlik, oyuncu Büyüküstün’ün çocuklar eşliğinde Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile sanatçı Mehmet Bayraktar’ın "Hayat Böyle Bir şey" isimli resim sergisini ziyaretiyle başladı.

Türk ve Suriyeli çocuklar, etkinlikte, katılımcılarla boyama yaptı ve birlikte gazetecilere poz verdi.

Hazirandan bu yana her ay düzenlenen Müzede Bir Gün, yüzlerce Türk ve Suriyeli çocuğun kaynaşmasına imkan sağlıyor.