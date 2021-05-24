Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; son olarak 'Sefirin Kızı'nda rol alan Tuba Büyüküstün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Tuba Büyüküstün'ün, danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak Instagram'da üç aydır takipleşiyor.

AYNI YERDE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaşmışlardı.

"BİRLİKTE DANS EDEBİLMEK..."

Erdinç Çatak, sosyal medya hesabında Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu. Evet, tıpkı bu. Sese, ahenge kapılırken, kendini müziğin ritmine verirken yanında bir diğerinin olabilmesi; görkemli bir anda birlikte sadeleşebilmek. Birlikte dans edebilmek gibi" sözlerine yer verdi. Büyüküstün'ün bu paylaşımı beğenmesi de gözlerden kaçmadı.







