Tuba Büyüküstün ve sevgilisi ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşadığı Umut Evirgen uzun süredir birlikte görünmüyordu. Sevgililer önceki akşam Suadiye’de yakın arkadaşları; Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu ile buluştu. Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in renkli tarzı dikkat çekti.

Ayrılık haberiyle gündeme gelmişlerdi

Geçtiğimiz yıl Tuba Büyüküstün ile kulüp sahibi Umut Evirgen'in bir uçak yolculuğunda kavga edip ayrıldıkları iddia edilmişti.

İddialar üzerine özel hayatıyla ilgili ilk kez açıklamayapan Tuba Büyüküstün ''Ayrılmadık, beraberiz. Asla tartışma, kavga yok. Çok mutluyuz. İspanya tatilinden yeni döndük. Harika zaman geçirdik'' açıklamasını yapmıştı.