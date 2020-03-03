Arkadaşları ile buluştuğu mekan çıkışı görüntülenen Tuba Büyüküstün yeni bir dizi projesinin olmadığını belirterek, “Ben hiçbir şey yapmıyorum, ben çocuklarımla ilgileniyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum, bu aralar. Onlarla ben de büyüyorum. İster istemez büyüyoruz, zaman geçiyor, yıllar geçiyor” açıklamasında bulundu.

Oyuncu sorular üzerine yakında evlilik gibi bir planının da olmadığını söyledi. Geçtiğimiz aralık ayında “Sayenizde” isimli şarkıyı seslendiren oyuncu, müzik ile ilgili bir planının bulunmadığını sözlerine ekledi.

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