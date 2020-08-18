Tuba Büyüküstün'ü çıldırtan iddia
3 yıl aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den sürpriz bir şekilde ayrılan Tuba Büyüküstün'ün oyuncu ve yönetmen Cevdet Mercan ile birlikte olmaya başladığı iddia edildi.
18 Ağustos 2020, Salı 11:53 Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"Delirdiniz herhalde! Nereye saldıracağınızı şaşırdınız! Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak! Biraz göz atın vicdanınıza, hala içinde bir şeyler kaldı mı diye! Çünkü vicdanın varsa insansındır..."
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