Magazin Tuba Büyüküstün'ün İstanbul'a neden döndüğü belli oldu

Tuba Büyüküstün'ün İstanbul'a neden döndüğü belli oldu

Magazin

Tuba Büyüküstün'ün İstanbul'a neden döndüğü belli oldu

Bodrum’da çekilen Sefirin Kızı dizisinin final yapmasının ardından İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün'ün neden döndüğü belli oldu. Ali KESER / POSTA

13 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tuba Büyüküstün’ün başrolünde olduğu ‘Sefirin KızıBodrum’da çekiliyordu. Dizi final yaptı. Birçok kişi tam kapanmadan dolayı Bodrum’a giderken Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak Saylak ile İstanbul’a döndü. Nedenini de söyle açıkladı; “Dijital bir projeden teklif aldım.”

Tuba Bodrum’da yaşayan anne babası Handan-Serdar Büyüküstün ile de vedalaştı.


İlgili Haberler
Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in hapsi istendiTuba Büyüküstün setlere nasıl döndü?


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Filiz Özkol
13 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Babalık bu değil
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Hadiselerce
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Engin Akyürek'in veda mesajı dikkat çekti