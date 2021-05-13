Tuba Büyüküstün'ün İstanbul'a neden döndüğü belli oldu
Bodrum’da çekilen Sefirin Kızı dizisinin final yapmasının ardından İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün'ün neden döndüğü belli oldu. Ali KESER / POSTA
13 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün’ün başrolünde olduğu ‘Sefirin Kızı’ Bodrum’da çekiliyordu. Dizi final yaptı. Birçok kişi tam kapanmadan dolayı Bodrum’a giderken Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak Saylak ile İstanbul’a döndü. Nedenini de söyle açıkladı; “Dijital bir projeden teklif aldım.”
Tuba Bodrum’da yaşayan anne babası Handan-Serdar Büyüküstün ile de vedalaştı.