Tuba Büyüküstün’ün başrolünde olduğu ‘Sefirin Kızı’ Bodrum’da çekiliyordu. Dizi final yaptı. Birçok kişi tam kapanmadan dolayı Bodrum’a giderken Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak Saylak ile İstanbul’a döndü. Nedenini de söyle açıkladı; “Dijital bir projeden teklif aldım.”

Tuba Bodrum’da yaşayan anne babası Handan-Serdar Büyüküstün ile de vedalaştı.







