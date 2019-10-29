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Tuba Büyüküstün’ün Ottoman Rising setinden yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ottoman Rising adlı mini belgeselde Mara Hatun’u oynayan Tuba Büyüküstün’ün setten yeni görüntüleri ortaya çıktı

29 Ekim 2019, Salı 22:33 Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün’ün Ottoman Rising setinden yeni görüntüleri ortaya çıktı

Netflix'te yayınlanacak olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemini konu alan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizide Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün'ün setten yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

"Bu kadını son kez görüyorum"

Büyüküstün, dizideki rolü için "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim" açıklamasını yapmıştı.

6 bölümlük projenin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Damla Sönmez, Ushan Çakır gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

Tuba Büyüküstün’ün setten ilk görüntüsü...


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