Bekir SACAR / bekir.sacar@posta.com.tr

Üçüncü kitabın ‘Anlat Sen Seversin Yalanı’ çıktı. Bu kez bize ne anlatmak istedin?

Diğer kitaplarımda olduğu gibi yine kadınlara seslenmek istedim. Kadınların daha güçlü olmaları ve daha dik durabilmeleri gerektiğini yazdım. Her ne yaşarlarsa yaşasınlar, şiddet ya da taciz karşısında asla susmamalarının neden çok önemli olduğunu, şiddet ve tacize kesinlikle boyun eğmemeleri gerektiğini, erkeklere ihtiyaç duymadan, tek başlarına da muhteşem birer varlık olduklarını anlatmaya çalıştım.

Kitabında “Yine kadınları dilime doladım” diyorsun. Yazarlığın boyunca hep kadınları mı anlatacaksın?

Evet hep kadınları anlatacağım. Erkek takipçilerim “Neden hep kadınları yazıyorsun? Biz erkekler de aldatılıyoruz, taciz ediliyoruz, şiddete uğruyoruz” diyorlar ama ben kadın olduğum için elimden geldiğince kadınlara destek olmak istiyorum.

Erkekler kadınları zayıf görüyor

Feminist misin?

Ben feminist değilim eşitlikten yanayım. Erkekle kadının birbirinden hiç farkı olmadığını ve bu iki varlığın eşit olduğunu savunuyorum.

Türk erkeklerinin kadına yaklaşımı sence nasıl?

Türk erkekleri kadınları zayıf görüyor. ‘Kadın hiçbir şeyi beceremez’ fikrine sabitlenmişler.

Kadın ve erkek eşitliğine inanmayanları nasıl ikna edersin?

Tabii ki önce eğitim gerekiyor. Genellikle aile içinde erkek çocuklar her zaman kız çocuklarından bir adım önde geliyor. Türk ailelerinde güç hep erkeklere veriliyor. Çocuklar bunu böyle görüp yaşadığı için büyüyünce de bu geleneği sürdürüyorlar.

Mutsuz ilişkilerin mimarları hep erkekler mi?

Kadınlar yemek yapmayı, çocuk bakmayı, ev işleriyle uğraşmayı kendine görev ediniyor ve kocasına eş olmayı unutuyor. Bu da evliliklerin bitmesine sebep olabiliyor.

Kadın mı daha çok aldatır erkek mi?

Kadınlar bu konuda daha akıllıdır.

Akıllı aldatma nasıl oluyor?

Kadın önce duygusal olarak aldatır. Mesela birine aşık olur. Cinsellik için aldatan kadın azdır.

Erkekler genelde en iyi evi, arabayı, yatı arzuladığı kadını etkileyebilmek için ister. Sonra o kadına kavuşur ama bu kez kıymetini bilmez. Neden?

Erkek doyumsuzdur. Mala mülke de kadına da doymaz. Bu devirde parası olan her şeyin tadına bakabilme imkanına sahip oluyor.

Hayatınıza kapalı kutu gibi insanları almayın

Kadınına sevgi, saygı, ilgi ve maddi olarak her imkanı da sağlayan kocalar var ama eşlerini bir türlü mutlu edemiyorlar.

Bunun sebebi seçtikleri eş ya da sevgiliyi tanımadan hayatlarına almaları. Hayatınıza kapalı bir kutu gibi olan insanları almayın. Onun içinde ne var ona bakın, görün, bilin.