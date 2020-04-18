TÜBA, Pandemi Değerlendirme Raporu yayımlandı

TÜBA’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu raporun başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye, turizme kadar pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı veriler içerdiği belirtildi. Salgına ilişkin yazılı ve görsel medyada bilgi kirliliğinin yoğun olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aralarında TÜBA Akademi’nin Kanser, Gıda ve Beslenme ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de bulunduğu uzman bilim insanlarının bir araya gelerek halkın anlaşılır, açık ve doğru bilgiyi almasını sağlamak üzere oluşturduğu raporda, pandemiye ilişkin Türkiye’de ve dünyada hangi kanallardan veriye ulaşılabileceği hakkında detaylı bir kaynakça da yer alıyor. Diğer yandan uluslararası akademilerin Kovid-19’a dair duyuruları da bulunuyor."

AA