Magazin Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Magazin

Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Tuba Ünsal, sosyal medyadan kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettiği iddiasıyla bir dönem birliktelik yaşadığı Caner Karaloğlu’nun eski eşi Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

01 Ocak 2021, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oyuncu Tuba Ünsal, 9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak o dönem sevgili olduğu işadamı Caner Karaloğlu’nun eski eşi Elisabeth Mas Vall hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünsal verdiği ifadede, “Instagram’dan bana bir mesaj gönderdi. Mesajında, ‘eğer senin yerinde olsaydım o Tuba o.. sunu öldürürdüm’ şeklinde hakaret içerikli mesajlar yazmıştır. Bu mesajları arkadaşlarım ve benim hayranım olan birçok kişi görmüştür. Mesajı yazan kişiyi tanımıyoruz. Ancak paylaşan kişinin adı Elisabeth Mas Vall’dır. Bu kişi benim şu an erkek arkadaşım olan Caner Karaloğlu’nun boşanma aşamasındaki eşidir. Şikâyetçiyim” dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Şikayetten vazgeçti

Savcılık, Tuba Ünsal’ın şikayeti üzerine Elisabeth Mas Vall hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam ederken Tuba Ünsal savcılığa bir dilekçe vererek Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dilekçede, “Tuba Ünsal tarafından her ne kadar Elisabeth Mas Vall hakkında şikayette bulunulmuş ise de görülen lüzum üzerine şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız. Şikayetten vazgeçme beyanımızın Cumhuriyet Savcılığı tarafından dikkate alınmasını saygılarımızla arz ederiz” ifadeleri yer aldı.



İlgili Haberler
Tuba Ünsal ve Cemal Hünal evli çifti canlandıracakTuba Ünsal: Yediği helal, giydiği haram


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Ocak 2021 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
İyi bir yıl olsun
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yılın çiftleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Ah eski günler
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Yeni sevişmeler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Silikon ve dolgu yaptıran ünlüler panikte
Bekir Saçar
Hande Kazanova
28 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin 2021!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Ya Burak Altındağ Senarist olursa?
Sercan Yaşar
Funda Duru
2020 Posta Portre Ödülleri sahiplerini buldu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hadise 'O Ses Türkiye'deki yılbaşı kombinine servet harcadı