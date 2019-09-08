Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu yenide birlikte
Tuba Ünsal 4 ay önce ayrıldığı Caner Karaloğlu'na döndü. Sevgililer önceki akşam Bebekteki Lucca'dan çıkarken görüntülendi.
Caner Karaloğlu, 2017'de evlendiği Elisabeth Mas'dan geçen yıl ayrılmıştı. Çiftin çekişmeli boşanma davası sürüyor.
Tuba Ünsal ''Bu kargaşanın ortasında yer almak istemiyorum'' diyerek sevgilisinden ayrılmış, ancak Caner Karaloğlu kendisinden vazgeçmemişti.
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3 KEZ EVLENDİ
Tuba Ünsal ilk evliliğini Cem Çantaş ile yapmıştı. 2010'da nikah masasına oturduğu, kızı Sare'nin babası Murat Pilevneli'den 2012'de boşanmıştı.
2013'te hayatını birleştirdiği, Civan Mert'in babası Mirgün Cabas'tan ise haziran 2018'de boşanmıştı.