Magazin Tuba Ünsal merdiven bulamayınca iskeleden atladı

Tuba Ünsal merdiven bulamayınca iskeleden atladı

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Tuba Ünsal merdiven bulamayınca iskeleden atladı

Geçtiğimiz ay uygulanan tam kapanma sürecinde Bodrum'da bir detoks merkezine giden oyuncu Tuba Ünsal, hafta sonu tatili için yine Bodrum'u seçti. Plajda objektiflere yansıyan Ünsal, kum tarafına geçmek için merdiven bulamayınca iskeleden atladı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Hafta sonu tatili için Bodrum'a gitmeyi tercih eden iki çocuk annesi Tuba Ünsal, önceki gün bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

İSKELEDEN ATLADI 

Düzgün fiziği ve şapkasıyla dikkat çeken Ünsal, sahilin kum tarafına geçmek için merdiven bulamayınca iskeleden atladı.

Herkesin şaşkın bakışlarını üzerine çeken güzel oyuncu, güneşlenerek tatilde güzel havanın keyfini çıkardı.

BODRUM'DA EV ALDI 

İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve Berlin'de evleri bulunan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da çocukları Sare ve Civan Mert’i doğayla iç içe büyütmek istediği için Bodrum'da bir daire aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

'ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR'

Öte yandan meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu açıklayan Tuba Ünsal, sevenlerini korkutmuştu.

Düzenli bir şekilde tedavi gören oyuncu; hastalıkla alakalı, “Öldürmüyor ama süründürüyor” ifadelerini kullanarak yaşadığı zor süreci özetlemişti.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR? 

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda geçirgen bağırsak sendromu meydana gelmektedir.


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