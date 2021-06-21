Tuba Ünsal merdiven bulamayınca iskeleden atladı

Hafta sonu tatili için Bodrum'a gitmeyi tercih eden iki çocuk annesi Tuba Ünsal, önceki gün bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

İSKELEDEN ATLADI

Düzgün fiziği ve şapkasıyla dikkat çeken Ünsal, sahilin kum tarafına geçmek için merdiven bulamayınca iskeleden atladı.

Herkesin şaşkın bakışlarını üzerine çeken güzel oyuncu, güneşlenerek tatilde güzel havanın keyfini çıkardı.

BODRUM'DA EV ALDI

İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve Berlin'de evleri bulunan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da çocukları Sare ve Civan Mert’i doğayla iç içe büyütmek istediği için Bodrum'da bir daire aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

'ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR'

Öte yandan meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu açıklayan Tuba Ünsal, sevenlerini korkutmuştu.

Düzenli bir şekilde tedavi gören oyuncu; hastalıkla alakalı, “Öldürmüyor ama süründürüyor” ifadelerini kullanarak yaşadığı zor süreci özetlemişti.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda geçirgen bağırsak sendromu meydana gelmektedir.







