İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu’na aşık olunca 2014’te İstanbul’a yerleşmişti. Kızları Mia 2016’da doğdu, 2017’de evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Şubat 2018’de ayrıldılar. Boşanma davaları devam ediyor.

8 aydır Tuba Ünsal ile birlikte

Caner Karaloğlu 8 aydır Tuba Ünsal ile birlikte. Çiftin nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet savaşıyla geçen çekişmeli dava dosyalarına şok bir olay daha eklendi.

Elisabeth Mas, 28 Ağustos Çarşamba akşamı Tarabya ve Bebek’teki 2 ayrı mekanda hem eşi Caner Karaloğlu hem de sevgilisi Tuba Ünsal tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın ‘kasten yaralama, hakaret, tehdit ve aile yükümlülüğünü ihmal’ suçlarından ceza almaları için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

"Uzaklaştırma kararına rağmen rahatsız ettiler"

Ayrıca Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Daha sonra yeniden mahkemeye başvuran Elisabeth Mas, koruma kararına rağmen Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın bir eğlence mekânında kendisini rahatsız ettiklerini öne sürdü.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Mas’ı haklı buldu. Mahkemenin kararında, “Şiddet uygulayan Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu hakkında 3’er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verildi” denildi.

Karaloğlu ile Ünsal’ın karar tebliğ edildikten sonra iki hafta içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.



