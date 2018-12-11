Tuba Ünsal ve Tal Garih cephesinde ayrılık yok
Tuba Ünsal, Daila Garih'in oğlu Tal Garih ile 2.5 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı
Tuba Ünsal geçen hafta arkadaşlarının düzenlediği organizasyon ile 37 yaşına basmış ama partiye yalnız katılmıştı. “İlişkiniz bitti mi?” sorusuna da yanıt vermemişti. Ama öğrendim ki, ayrılık yokmuş, aşk aynen devam ediyormuş.
AŞKA DEVAM
Tal Garih, sevgilisi Tuba Ünsal’ın önceki akşam evinde verdiği bir davete katılmış.
POSTA/Halil Kalmuk
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