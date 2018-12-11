Tuba Ünsal ve Tal Garih cephesinde ayrılık yok

Tuba Ünsal, Daila Garih'in oğlu Tal Garih ile 2.5 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı

11 Aralık 2018, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Tuba Ünsal ve Tal Garih cephesinde ayrılık yok

Tuba Ünsal geçen hafta arkadaşlarının düzenlediği organizasyon ile 37 yaşına basmış ama partiye yalnız katılmıştı. “İlişkiniz bitti mi?” sorusuna da yanıt vermemişti. Ama öğrendim ki, ayrılık yokmuş, aşk aynen devam ediyormuş.

AŞKA DEVAM

Tal Garih, sevgilisi Tuba Ünsal’ın önceki akşam evinde verdiği bir davete katılmış.

POSTA/Halil Kalmuk

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