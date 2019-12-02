Goa'daki Ashiyana adlı yoga merkezinde bir hafta inzivaya çekildi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez yoga dersi aldı.

En lüks odada konakladı

Bir haftalık program için 8 bin 500 TL ödeyen Ünsal merkezin en lüks odasında konakladı. Ulaşım da dahil olmak üzere yoga tatili 30 bin TL’ye mâl oldu.

İnzivadan çıkan Tuba Ünsal, paylaştığı bu fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

Tuba Ünsal'ın yer aldığı kampta ne var?

Yoga, meditasyon ve nefes çalışmaları.

Kampa kaç lira ödeniyor?

Bir haftası tercih edilen odaya göre; 6 ile 8 bin 500 TL arasında.

Ne yeniyor?

İki öğün sağlıklı yiyecekler sunuluyor. Masala ve limon-zencefil karışımı çaylar ikram ediliyor.

Nasıl gidiliyor?

THY business class ile ulaşım bedeli; 21 bin 500 TL. Yolculuk aktarmalı uçuşlarla 30 saat sürüyor.





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