İş insanı Caner Karaloğlu, boşanmak üzere mahkemelik olduğu model-tasarımcı Elisabeth Mas'ın İspanya'ya götürdüğü Mia'ya bir türlü ulaşamadığını söyledi.

Karaloğlu, geçen ay hastalanan kızını Amerikan Hastanesi'nde tedavi ettirmişti. İş insanı, sağlığına kavuştuktan sonra annesinin yanına gönderdiği kızından bir süredir haber alamadığını söyledi.

Elisabeth Mas ve Caner Karaloğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında boşanma kararı aldı.

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(Hürriyet)