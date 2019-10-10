Tuba Ünsal'ın sözlerine Yasmin Erbil'den sert yanıt
Merakla beklenen 'Joker' 4 Ekim'de vizyona girdi. Filmi izleyenler arasında Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin de vardı. Yasmin Erbil, filmin bazı sahneleri sosyal medya hesabında yayınladı. Bu paylaşımlar Yasmin ile Tuba Ünsal'ı karşı karşıya getirdi
Tuba Ünsal isim vermeden sayfasında “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” mesajını yayınladı.
Tuba Ünsal'ın sözlerine Yasmin Erbil'den yanıt gecikmedi:
"Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal’ın Kürk Mantolu Madonna’yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi…"
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