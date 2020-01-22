Tüberküloz, erkeklerde kadınlardan daha sık görülüyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Serkan Kadir Keskin, tüberküloz (verem) hastalığının hava yoluyla bulaştığı söyleyerek, "Bu hastalık erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır" dedi.

"Bulaşıcı bir hastalık"

İl Müdürü Keskin, yaptığı açıklamada, verem mikrobu ile bulaşan başta akciğerler olmak üzere vücudumuzda herhangi bir organı tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi. Veremin hava yoluyla bulaştığı da söyleyen Dr. Keskin, sözlerine şöyle devam etti; "Özellikle akciğer veremli ve balgam çıkaran kişilerin öksürüğü ve hapşırması sonucu ortama saçtığı içinde mikrop bulunan, havada asılı kalan damlacıkların başkası tarafından solunması yoluyla mikrop vücuda alınır.

Erkeklerde kadınlardan daha sık görülüyor

Dünya nüfusunun üçte biri bu mikrobu taşımaktadır. Bu insanların yüzde 10’unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Tüberküloz erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır. Bu yüzdendir ki tüberküloz (verem) halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir.

Verem mikrobu çoğunlukla akciğerlerde hastalık oluşturmalarına rağmen kemikler, eklemler, beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga gibi organ ve sistemleri de etkileyebilmektedir. Tüberküloz (TB) hastalığı, önlenebilen, tedavi edilip iyileştirilebilen, toplumsal açıdan önemli bir hastalıktır" dedi.

Kimler risk altında?

Vücut direncinin düşük olduğu kişilerde hastalık gelişme riski yüksektir.

-5 yaş altındaki çocuklar ve bebekler

-Yaşlılar

-Vücut direncini düşüren ek hastalığı (şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, AIDS) olanlar

-Organ nakli yapılan hastalar

-İlaç ve alkol bağımlılığı olanlar

-Bağışıklık sistemini baskılayan (kortizon gibi) tedaviler kullanan hastalardır.

Tüberkülozun belirtileri nelerdir?

Hastalığın başlangıcından itibaren gözlenen verem belirtileri şöyle sıralanabilir:

-15 günden uzun süren öksürük şikayeti

-Yüksek ateş, gece terlemesi

-Şiddetli göğüs ağrısı

-İştahsızlık, hızlı kilo kaybı

-Halsizlik, yorgunluk

-İlerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi

Tüberkülozdan nasıl korunulur?

Tüberküloz, eski yıllarda daha sık görülen bir hastalıktı ve insanlar verem hastalığının adını duyduğunda bile korkuyordu. Ancak tıp biliminin ilerlemesiyle günümüzde verem hastalığı eskiye oranla daha hızlı ve kolay tedavi edilebilir bir hastalık durumunda. Verem hastalığına yakalanmamak için aşı takvimine göre verem aşısı yapılmalıdır. Aşıdan hariç olarak da diğer tüm hastalıklardan korunmada olduğu gibi veremden de korunmak için doğru ve dengeli beslenmek, yaşam kalitesine özen göstermek ve vücudu hijyenik tutmak ve sigara ve alkolden uzak durmak büyük önem taşır.