TÜBİTAK 2 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesine 2 personel alacağını duyurdu. TÜBİTAK personel alım ilanı için başvuru şartları ve son başvuru tarihi belli oldu. İşte tüm detaylar.
23 Haziran 2020, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen ve memur alınacaktır" denildi. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
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