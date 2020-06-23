TÜBİTAK 2 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen ve memur alınacaktır" denildi. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.



