TÜBİTAK 24 personel alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ (KAMU-SM) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR" denildi.

24 personelin alınacağı ilanda personeller Kocaeli'de işe başlayacak.21 Eylül tarihinde başlayan başvuruların son tarihi 12 Ekim olarak belirlendi. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Personellerin sahip olması gereken nitelikler ise ilan detaylarında belirtildi.







