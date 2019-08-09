TÜBİTAK 25 proje personeli alıyor!

TÜBİTAK TÜSSİDE bünyesinde görevlendirilmek üzere araştırmacı (proje personeli) alıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK başvuruları nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK başvuruları ve ilanları ile ilgili detaylar…

TÜBİTAK Kocaeli’de Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesine görev yapmak üzere 25 proje personeli (araştırmacı) alıyor. Başvuru yapacak adayların lisans bölümleri ilanda paylaşıldı.

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TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Kocaeli’de istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımına dair başvuru şartları, "www.tubitak.gov.tr" internet adresinin yanı sıra Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından görülebilecek.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak başvurular için son tarih 30 Ağustos olarak belirlendi.