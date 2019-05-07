TÜBİTAK 27 Ar-Ge personeli alıyor! TÜBİTAK’a başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı (TDBY) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacak. Peki, TÜBİTAK’a başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM, TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Başvurular, 27 Mayıs’a kadar yapılabilecek.