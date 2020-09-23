TÜBİTAK 4 Ar-Ge teknisyeni alacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başka Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 4 personel alacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.