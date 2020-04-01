Türkiye TÜBİTAK 4 uzman personel alacak

TÜBİTAK 4 uzman personel alacak

Türkiye

TÜBİTAK 4 uzman personel alacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı bünyesinde Kocaeli'de görev yapmak üzere 4 personelin istihdamı sağlanacak.

01 Nisan 2020, Çarşamba 17:16 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı bünyesinde Kocaeli'de görev yapmak üzere 4 personelin istihdamı sağlanacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. 

TÜBİTAK personel alımı detayları için tıklayın


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