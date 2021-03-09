Ekonomi TÜBİTAK 42 personel alacak

TÜBİTAK 42 personel alacak

Ekonomi

TÜBİTAK 42 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK ile BİGEM'e 42 personel alınacak.

09 Mart 2021, Salı 16:03 Son Güncelleme:
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 1 memur, 2 Ar-Ge personeli, 11 teknisyen, 3 dağıtıcı, 5 şoför, TÜBİTAK'a ise 1 memur alınacak.

 BİLGEM için engelli personel kontenjanında teknisyen, tekniker, yönetici asistanı, dağıtıcı kadrolarında 19 personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek. İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

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