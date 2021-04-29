Türkiye TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

Türkiye

TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 54 proje personeli istihdam edilecek. İlana son başvuru tarihi 20 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

29 Nisan 2021, Perşembe 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 54 proje personeli alımı yapılacak.

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