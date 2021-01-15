Türkiye TÜBİTAK 7 araştırma personeli alacak! İşte başvuru şartları

TÜBİTAK 7 araştırma personeli alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

TÜBİTAK 7 araştırma personeli alacak! İşte başvuru şartları

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu personel almak için ilan açtı. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre 7 adet kısmı süreli proje personeli istihdam edilecek.

15 Ocak 2021, Cuma 17:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacaktır" denildi.

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Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. 15 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular için son tarih ise 5 Şubat 2021 olarak belirtildi.

Başvuru süreci de tüm detaylar için tıklayın.

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