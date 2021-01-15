TÜBİTAK 7 araştırma personeli alacak! İşte başvuru şartları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacaktır" denildi.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. 15 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular için son tarih ise 5 Şubat 2021 olarak belirtildi.