Türkiye TUBİTAK 70 proje personeli alımı yapacak

TUBİTAK 70 proje personeli alımı yapacak

Türkiye

TUBİTAK 70 proje personeli alımı yapacak

TÜBİTAK 70 proje personeli alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; "TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı) alınacaktır." denildi.

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