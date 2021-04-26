TUBİTAK 70 proje personeli alımı yapacak
TÜBİTAK 70 proje personeli alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.
26 Nisan 2021, Pazartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; "TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı) alınacaktır." denildi.
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